Мир 21 февраля 2024, 14:10 Американка родила в туалете на работе. Она не знала о беременности WJW: мать двоих детей из США неожиданно родила сына на работе в магазине Arne Dedert/dpa/globallookpress

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Не подозревавшая о беременности мать двоих детей из штата Огайо родила сына в туалете магазина после рабочей смены. Об этом сообщило издание WJW.

Женщина даже не догадывалась, что вынашивает ребенка. Никаких признаков беременности у нее было, даже токсикоза. Она вела обычную жизнь.

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Утром 19 февраля американка отправилась на работу в сетевой магазин Bell Store в городе Сент-Клэрсвилле. Вечером сотрудница решила сходить в туалет и родила сына.

«Я села, поднатужилась, и из меня неожиданно появился ребенок. Я даже не поняла, что произошло, пока не услышала его тихий крик», — призналась она.

Молодую мать с ребенком доставили в больницу. Мальчик оказался здоров, его назвали Лайамом.

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