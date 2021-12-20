Американка родила в электрокаре Tesla, который ехал на автопилоте

В США жительница Филадельфии родила прямо в салоне автомобиля Tesla. Машина попала в пробку и двигалась на автопилоте. Об этом рассказала газета The Phildadelphia Inquirer.

Сообщается, что 33-летняя Йиран Шерри почувствовала, что у нее отходят воды и начинаются схватки, когда они с мужем оказались в автомобильной пробке. Машины двигались настолько медленно, что женщина оставила надежду вовремя попасть в больницу. Тогда ее супруг включил втопилот Tesla и попытался помочь жене. Он просил ее сосредоточиться на дыхании, держал за руку. Йиран отмечает, что таким образом он успокаивал и себя, поскольку так сильно сжимал ей руку, что она начала опасаться перелома.

Ребенок родился в машине незадолго до прибытия в больницу. Врачи обрезали новорожденной девочке пуповину прямо в салоне автомобиля. После этого в палату Шерри стали часто заходить медсестры, что взглянуть на «малышку Tesla». Супруги отмечают, что даже хотели назвать дочку Тесс, но потом решили, что ее будут звать Мейв Лили.

«Спасибо гениальным инженерам Tesla за их разработку», — поблагодарили компанию родители девочки.

Ранее сообщалось, что компания Tesla приступила к сборке первой ограниченной партии электрических грузовиков Semi. Грузовик оборудован четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое заднее колесо. Он способен разгоняться до 60 километров в час всего за пять секунд.