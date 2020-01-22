Американка решила продать супруга. Он испортил ее любимые брюки

По данным информагентства, мужчина постирал вязанные брюки супруги и они сильно уменьшились. Разгневанная женщина решила возместить нанесенный ущерб и опубликовала объявление о продаже. Она оценила мужа в 111 долларов. Пока не нашлось ни одного покупателя.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни поддержали женщину, а другие оправдали мужчину. По их мнению, таким образом, он попытался помочь жене с домашними делами.