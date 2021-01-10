Американка раскрыла личности своих родителей, участвовавших в штурме Капитолия

Американка Хелена Дюк узнала свою мать Терезу на одном из видео штурма Капитолия. Она обвинила женщину в лицемерии, так как та в свое время выгнала ее из дома за поддержку движения Black Lives Matter.

Подросток из Массачусетса репостнула в Twitter видео, где женщину бьют по лицу во время протестов в Вашингтоне. В ролике та пыталась отобрать телефон у чернокожей женщине в полицейской форме, пишет The New York Post.

«Привет, мама, помнишь, как ты сказал мне, что я не должна идти на протесты BLM, потому что там может быть насилие. Это ты?» — написала Дюк под роликом.

Позже она опубликовала новый пост, где сравнила фотографию своей матери с кадром из видео. Кроме того, пользовательница рассказала, что ее мать на три дня уезжала из города. Свой отъезд она объяснила необходимостью отвезти тетю на медицинские процедуры. При этом женщина отключила геолокацию на своем смартфоне.

«А на следующий день моя двоюродная сестра поделилась видео, на котором мать била по лицу полиция после преследования», — заявила девушка.

По ее словам, матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again. Кроме того, Дюк заявила, что считает лицемерным, то что ее выгнали из дома за участие в протестах Black Lives Matter.