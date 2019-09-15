Американка проглотила кольцо с бриллиантом из-за кошмара

Жительница Калифорнии проглотила кольцо с бриллиантом, пытаясь спасти его от преступников, которых увидела во сне. Женщине понадобилась помощь уже реального врача.

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Историю 29-летней американки Дженны Эванс рассказала газета The Mirror. Как стало известно изданию, девушка уснула во время поездки в скоростном поезде. Во сне ей привиделись «плохие парни», которые захотели отобрать ее обручальное кольцо с внушительным бриллиантом, сделанное на заказ. Девушка сунула украшение в рот и случайно проглотила.

Проснувшись, она поняла, что ограбление было придуманным, но кольцо пропало реально. Она рассказала о пропаже жениху, но тот ей не поверил. Они «просмеялись полтора часа», прежде чем отправиться к врачу, который с помощью рентгена подтвердил историю.

Гастроэнтеролог смог достать украшение. Правда, кольцо передали жениху.