Американка попыталась перевезти шестидневного младенца в ручной клади

43-летнюю гражданку США задержали в международном аэропорту Манила на Филиппинах 3 сентября. Пограничники во время проверки обнаружили в ручной клади женщины младенца. При этом на таможенном контроле американка предъявила только паспорт. Документов на ребенка у нее не было.

Задержанная объяснила, что является тетей новорожденного, однако доказательств их родства не смогла предоставить.

Дело передали в Отдел по борьбе с торговлей людьми при Филиппинском национальном бюро расследований.