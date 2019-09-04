Американка попыталась перевезти шестидневного младенца в ручной клади
Американка попыталась перевезти шестидневного младенца в ручной клади в аэропорту имени Ниноя Акино на Филиппинах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал KTLA.
43-летнюю гражданку США задержали в международном аэропорту Манила на Филиппинах 3 сентября. Пограничники во время проверки обнаружили в ручной клади женщины младенца. При этом на таможенном контроле американка предъявила только паспорт. Документов на ребенка у нее не было.
Задержанная объяснила, что является тетей новорожденного, однако доказательств их родства не смогла предоставить.
Дело передали в Отдел по борьбе с торговлей людьми при Филиппинском национальном бюро расследований.