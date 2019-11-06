Американка попала в больницу из-за регулярных занятий фитнесом

После одной из тренировок Слашер почувствовала боль в руках. Позже появился сильный отек, и руки перестали полностью разгибаться. В отделении неотложной помощи девушке поставили диагноз рабдомиолиз. Это крайняя степень поражения мышц, когда клетки мышечной ткани разрушаются, а в кровоток попадают токсины. При рабдомиолизе велик риск летального исхода.

По результатам анализов выяснилось, что уровень креатинина в крови пациентки превышал норму почти в 15 раз. Ее состояние стало лучше через четыре дня благодаря усилиям врачей.

В больнице заметили, что интенсивный фитнес так повлиял на организм Дженнифер Слашер.

В норме после тренировки в мышцах может возникать легкое жжение, но оно не должно усиливаться и становиться постоянным. В этом случае следует немедленно обратиться к специалисту.