Американка получила сообщение от банка о долге $50 млрд после вечеринки с друзьями

Американка Мэдди Макгиверн повеселилась с друзьями на вечеринке и ночью получила сообщение от банка о долге 50 миллиардов долларов. В кредитной организации ей объяснили, как так произошло.

Девушка проснулась в два часа ночи и решила проверить, сколько денег у нее на счету. На запрос о балансе она получила сообщение о долге 50 миллиардов долларов, хотя она помнила, что у нее на счету было 76 долларов.

«Я бы хотела сказать, что купила Лос-Анджелес, но это явно не мой случай», — пошутила Макгиверн в TikTok.

После этого она позвонила в службу поддержки, но звонок перевели в режим ожидания. Девушке пришлось утром поехать в банк, где ей рассказали, что это был оригинальный способ привлечь ее внимание к тому, что со счетом какие-то проблемы. На самом деле никакого долга не было. Ей все списали и возобновили работу карты. Макгиверн назвала жутким такой способ привлекать внимание клиента.