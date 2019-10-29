Американка получила ответ на брошенную в океан записку

Американка по имени Холли Романек два месяца назад вместе с семьей решила отправить послание. Они поместили письмо в пустую бутылку из-под холодного кофе в Атлантический океан. По словам портала, бутылку отправили из штата Нью-Джерси.

«Если вы найдете это, мы надеемся, что у вас будет хороший день. Если хотите, пожалуйста, напишите мне», — написала Романек и оставила свой электронный адрес.

Недавно американка получила ответ на электронную почту. Мужчина с канадского острова Ньюфаундленд рассказал, что получил ее письмо. Он обнаружил бутылку на скалах в бухте Флатрок.

Известно, что за десять недель бутылка с запиской проплыла вдоль побережья Северной Америки около 18,8 тысячи километров В издании предположили, что бутылка оказалась в Гольфстриме, который ускорил ее плавание и помог преодолеть расстояние до Канады. Течение далее направляется на восток к Ирландии и Великобритании, поэтому бутылка могла бы доплыть и туда.