Мир 21 декабря 2023, 18:57 Американка похитила посылки с крылец ради рождественских подарков Fox News: женщина в США украла доставленные с Amazon чужие посылки ради подарков Unsplash

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Жительница США похитила несколько заказанных с сайта Amazon посылок прямо от дверей в чужие дома, чтобы сделать себе рождественские подарки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

ЧП произошло в городе Уинтер-Хавен, 32-летняя Кинсли Мотт следовала за фургоном Amazon и украла несколько доставленных посылок, после чего села в автомобиль и отправилась на работу в пиццерию неподалеку.

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Благодаря записям с камер наблюдения полицейские установили воровку. На допросе Мотт отрицала свою причастность к кражам, однако сдалась после того, как ей показали видео. Свои поступки она объяснила желанием сделать себе рождественский подарок.

Женщину отправили в камеру, до суда она останется под наблюдением полицейских.

В конце ноября в Москве на торжественном фуршете в ресторане Lamborghini украли шесть дорогостоящих бокалов из французского хрусталя на миллион рублей.

Предположительно, вором оказался один из лауреатов премии «Топ-50 лучших персон», которые посещали заведение, полиция начала проверку.