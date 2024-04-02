02 апреля 2024, 16:40
Американка подала в суд на экс-супруга, женившегося на сиамских близнецах
«МК»: американка подала в суд на мужчину, который женился на сиамских близнецах
На жителя Соединенных штатов, женившегося на одной из сиамских близнецов Хенсел, подали в суд. Бывшая супруга потребовала признать отцовство, сообщил «Московский комсомолец».
Ответчик Джош Боулинг в 2021 году вступил в законный брак с Эбби Хенсел — близнецом-дицефалом. Сиамские близнецы Эбби и Бриттани родились с одним на двоих телом и органами, но с двумя головами.
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Журналисты узнали о свадьбе Боулинга благодаря его бывшей супруге Аннике. Она обратилась в суд с иском об установлении отцовства. Авторы статьи пояснили, что во время развода супругов, который длился около года, Анника родила дочь. В судебных документах она упоминается как «сводная сестра Изабеллы» — первой общей с Джошем дочки.
В иске указан сам Джош и другой человек по имени Гэвин Ватнсдал. В начале марта в суд поступил отчет о генетическом тестировании, но он закрыт для прессы.
Ранее видеоролик со свадьбы знаменитых сиамских близнецов взорвало интернет. Сестры долгое время скрывали подробности своей личной жизни, но на днях решили прервать молчание.
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