Мир 17 января 2024, 14:44 Американка по ошибке купила конфеты с наркотиком и отдала их шестилетнему сыну SOC-TV: американка накормила ребенка конфетами с наркотиком Unsplash

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Отравлением наркотиками и госпитализацией шестилетнего сына обернулась невнимательность жительницы города Форт-Милл в штате Южная Каролина. Во время в магазин женщина не заметила, что ребенок схватил с витрины пакет с лакомством, предназначенным для взрослых и содержащим разрешенный к продаже каннабиноид. Об этом сообщил местный телеканал WSOC-TV.

В беседе с журналистами мать ребенка пояснила, что пришла в местный супермаркет вместе с сыном. Пока мать расплачивалась за покупки, мальчик взял пакет с яркими конфетами и передал ей в руки.

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Вернувшись домой, ребенок съел несколько конфет и схватился за голову, жалуясь, что начал сходить с ума.

«Я была в ужасе и думала, что убила своего сына», — заявила собеседница журналистов.

Внимание на упаковку конфет обратил супруг женщины. Он объяснил, что внутри сладостей находится наркотик, и вызвал скорую. Прибывшие медики забрали ребенка в больницу, где тот провел шесть часов.

Представитель супермаркета заявил, что в качестве дополнительной меры предосторожности все товары с содержанием наркотика сопроводили предупреждающими надписями. Кроме того, кассиры получили указание предупреждать покупателей о необычности товара.

В минувший вторник, 16 января, краснодарский суд приговорил к 12 годам колонии местную жительницу, которая давала своему 11-летнему сыну и дочери подруги препарат с мефедроном. Так женщина пыталась склонить несовершеннолетних к употреблению наркотиков.