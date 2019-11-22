Американка попросила 911 привезти пиццу. И это правильный ход

В службу 911 в Огайо позвонила женщина и попросила привезти пиццу. Оператор сначала не понял ее намерений, но затем сообразил, что она пытается скрытно попросить о помощи и перевел ее звонок в офис местного отделения полиции.

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Канал 13 ABC опубликовал ее диалог с оператором Тимом Тенейком. Женщина попросила привезти пиццу, и он поинтересовался, правильно ли ее понял. Собеседница ответила, что да, и он просто неправильно ее понимает. Тут сотрудник службы сообразил, что ей нужна помощь, но попросить о ней открыто женщина не может.

Поэтому диспетчер спросил, нужна ли ей помощь, и насколько опасен человек, который находится поблизости.

«Да, мне нужна большая пицца», — ответила женщина.

Тим сообщил о звонке полицейским и предупредил, чтобы они не включали сирены, когда будут подъезжать к дому. Стражам правопорядка удалось задержать злоумышленника. Им оказался 56-летний Саймон Лопес, который ворвался в квартиру своей подруги и начал ее избивать. Ее 38-летняя дочь позвонила в 911, но говорила иносказательно для того, чтобы полиция приехала и сумела его задержать.

Местный шеф полиции заявил, что за 42 года работы еще не сталкивался с такой тактикой. Он также похвалил диспетчера, который не растерялся, а ведь мог повесить трубку.

Тим сообщил, что понял свою собеседницу, потому что уже читал о подобных историях в соцсетях.