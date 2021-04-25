Американка нажила проблем из-за кассеты, взятой в прокат 20 лет назад

Американку Кэрон Макбрайд обвинили в присвоении VHS-кассеты с «Сабриной — маленькой ведьмой», которую она арендовала больше 20 лет назад. Об этом сообщил телеканал Fox25.

Женщина узнала об обвинениях, когда после замужества решила поменять имя в документах. В учреждении американке сказали, что у нее есть проблемы в Оклахоме. Макбрайд получила номер, по которому можно было навести справки. Однако это оказался телефон прокуратуры округа Кливленд.

Должностные лица сообщили Макбрайд об обвинениях, выдвинутых против нее в марте 2000 года, в присвоении арендованной собственности — видеокассеты с фильмом «Сабрина — маленькая ведьма».

Женщина призналась, что не помнит, что когда-либо брала эту кассету в прокате.

«Я жила с молодым человеком, это было больше 20 лет назад. У него было двое детей, дочери, которым было восемь, 10-11 лет. Думаю, он взял ее и не вернул. Я никогда не смотрела это шоу, оно вообще не в моем вкусе», — сказала Макбрайд.

Кассету арендовали в Movie Place в Нормане, этот прокат не работает с 2008 года. Юрист Эд Блау сказал, что технически в деле нет потерпевших из-за закрытия бизнеса. Несмотря на это, округ Кливленд до сих пор вправе возбудить уголовное дело, поскольку в отношении Макбрайд выдвинули обвинения и выдали на нее ордер. В итоге офис окружного прокурора решил закрыть дело.

Ситком «Сабрина — маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт в главной роли показывали на телеэкранах в США с 1996 по 2003 год. В 1995-м вышел одноименный полнометражный фильм. В нем рассказывается о девушке Сабрине, которая в свой 16-й день рождения стала ведьмой.