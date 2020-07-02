Американка наставила пистолет на темнокожую из-за хлопка по машине. Видео

Еще одна американка взяла в руки оружие. В Сети пишут, что по ее машине ударила рукой темнокожая женщина. В ответ жительница США достала пистолет и угрожала выстрелить.

Видео инцидента опубликовали в Twitter очевидцы, призвав распространить кадры и рассказать общественности о случившемся.

Конфликт произошел в Оберн-Хилс. Это город в округе Окленд штата Мичиган. В ролике светловолосая девушка направляет оружие прямо в объектив камеры. За кадром слышен женский голос. Белокожая американка нецензурно выражается и выглядит напряженной.

Спустя несколько минут она садится в машину на пассажирское сиденье, и автомобиль уезжает. На месте водителя все это время сидел другой человек.

Несколькими днями ранее в Сент-Луисе, штат Миссури, семейная пара вышла на крыльцо особняка, вооружжившись пистолетом и полуавтоматической винтовкой. Они объяснили, что хотели защититься от протестующих. Демонстранты оказались на чатсной территории четы адвокатов.