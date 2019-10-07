Американка нашла гениальный способ успокоить детей

Джессика Д’Энтремонт из города Поукипзи в американском штате Нью-Йорк поделилась лайфхаком, как успокоить детей. Этот способ помог ей привести в чувство двух дочерей.

Американка купила девочкам пижамы, светящиеся в темноте. Она объяснила детям, что такую одежду нужно заряжать на свету. При этом лежать в ней надо неподвижно. Дочери с усердием стали выполнять это условие. При этом утром сообразительная мамочка решила убирать вещи в шкаф, чтобы перед сном просить девочек зарядить их.

Д’Энтремонт опубликовала в Facebook фотодоказательство того, что ее лайфхак действительно работает.

Источник фото: Facebook

«И мне даже не стыдно», — заявила Джессика.

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Ее пост тут же стал вирусным среди родителей. Он набрал 206 тысяч лайков, его репостнули 123 тысячи раз. Некоторые комментаторы назвали совет женщины гениальным.

«Тебе должны заплатить за эту идею!» — написала Франческа Бланшет.

«Это чудесная идея. Как жаль, что я не могла ей воспользоваться 30 лет назад при воспитании моих двоих мальчишек», — посетовала Андреа Бэк.

«Десять минут [спокойствия] лучше, чем ничего!» — отметила Дэниз Кирнан.