Мир 03 мая 2023, 16:45 Американка испытала оргазм на концерте во время исполнения пятой симфонии Чайковского — СМИ Los Angeles Times: в США женщина громко застонала во время исполнения симфонии Чайковского Unsplash

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Слушательница концерта в Лос-Анджелесе громко застонала во время исполнения пятой симфонии Чайковского. Композитор и музыкальный продюсер Магнус Файнс предположил, что она испытала «громкий оргазм». Об этом написало американское издание Los Angeles Times.

Концерт прошел в Уолт Дисней-холле. Стон раздался, когда звучала вторая часть симфонии. Зрители разразились смехом, и музыканты даже вынуждены были прервать игру.

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Один из зрителей рассказал журналистам, что после этого девушка тяжело дышала, а ее партнер улыбался и смотрел на нее «как бы в попытке не пристыдить».

Музыкальный агент Лукас Бертон назвал реакцию импульсивной слушательницы «прекрасной экспрессией» и предположил, что она настолько сильно прониклась музыкой, что это отразилось на ней физически. Бертон добавил, что стоны совпали с «романтической волной» в симфонии, и признался, что это «даже сексуально».