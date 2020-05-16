Американка два раза выиграла лотерею одной комбинацией цифр

Американка из штата Северная Каролина Шаника Миллер выиграла два миллиона долларов. Она использовала в лотерейном билете те же цифры, с которыми до этого выиграла 50 тысяч долларов в 2017 году.

«Я проснулась утром около 6 часов и, узнав о выигрыше, заплакала. Мне показалось, что происходящее не может быть реальным. Я даже перепроверила цифры несколько раз», — поделилась Миллер. Ее слова приводит агентство United Press International.

Женщина заявила, что в лотерейных билетах всегда прописывала одни и те же цифры — даты рождения своих детей. По ее словам, выигранная сумма пойдет на новый дом для семьи, автомобиль для сына, а также на оплату всех счетов.

Раннее россияне обвинили организаторов лотереи «Столото» в мошенничестве, так как не смогли получить свои выигрыши. В тот розыгрыш участники заподозрили также «Столото» в сговоре, так как нашли визуальное сходство выигравшей миллиард Натали Бартош с победительницей розыгрыша «4 из 20» Ольгой Селиверстовой.