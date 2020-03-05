Американка два года поливала искусственное растение

«Растила я этот прекрасный суккулент два года. Я так им гордилась. Насыщенный цвет — просто идеальное растение. Оно стояло у меня на подоконнике в кухне. Я поливала его по собственному графику и не потерпела бы, если бы кто-то попытался ухаживать за ним, кроме меня. Я решила, что настала пора переселить его в новый горшок. Раздобыла самый красивый, достала эхеверию из старого горшка и увидела вместо земли пенопласт. Растение оказалось искусственным», — написала американка.

Она добавила, что вложила столько любви в растение, что теперь чувствует себя обманутой. Подписчики, конечно, посочувствовали Уилкс, однако это не помешало людям как следует посмеяться.

Закончилась душещипательная история хеппи-эндом. Пользователи прислали цветоводу еще с десяток самых разных эхеверий. На этот раз настоящих.