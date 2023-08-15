Мир 15 августа 2023, 15:27 Американист Васильев заявил, что «исчезновение» Трампа может обернуться крахом для республиканцев на выборах

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что «исчезновение» Дональда Трампа с политической арены может обернуться крахом для республиканской партии на предстоящих выборах президента 2024 года.

Ранее стало известно, что экс-президенту Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

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По словам американиста, вся ситуация вокруг Трампа становится слишком политизированной. Таким образом на него оказывают давление.

«Если Трамп сейчас каким-то образом исчезнет из политического поля, то это обернется просто крахом Республиканской партии», — заключил Васильев.