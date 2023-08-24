Мир 24 августа 2023, 17:39 Американист Васильев: вероятность импичмента в отношении президента США Байдена выросла

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В США выросла вероятность процедуры импичмента Джо Байдену. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист назвал ситуацию в США запутанной. Он пояснил, что сторонники бывшего президента Дональда Трампа недовольны возникшим политическим курсом. Они обращают внимание на недееспособность Байдена.

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«Мы увидели в августе абсолютно недееспособного Байдена. <…> И в Демократической партии идет ропот, что, может быть, пора ставить вопрос, сможет ли такой человек участвовать в президентской кампании (2024 года)», — отметил Васильев.