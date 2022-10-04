Американист Васильев допустил участие Маска в президентских выборах в США | 360°

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04 октября 2022, 22:05

Американист Васильев допустил участие Маска в президентских выборах в США

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Предприниматель Илон Маск заинтересован в политической карьере и, вероятно, примет участие в выборах президента США 2024 года. Таким мнением с Pravda.Ru поделился главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Маск осознает значимость экономического кризиса в США и может выступить с позиции человека от науки, считает эксперт. Кроме того, его заинтересованность политикой выдают недавние высказывания о ситуации на Украине.

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«С моей точки зрения, Маск, наверное, всерьез задумывается об участии в президентских выборах 2024 года. Штатам нужны свежие фигуры. В свое время экс-глава США Дональд Трамп тоже пришел как фигура со стороны. Сейчас, может быть, об этом размышляет и Маск. Его высказывания об украинском конфликте свидетельствуют о том, что он готов предложить свое видение», — сказал Васильев.

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