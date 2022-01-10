Американист Васильев дал прогноз итогов переговоров по гарантиям безопасности

Дискуссия по гарантиям безопасности пройдет в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН 10 января. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik поделился мнением об итогах этих переговоров.

По словам специалиста, в отказе США обсуждать европейскую безопасность без участия союзников и партнеров есть расчет.

«Оглядку США на союзников я бы прокомментировал так: это обязательства без гарантий. То есть Америка может пойти на какие-то уступки на переговорах, достигнуть договоренностей, но без каких-либо гарантий. А мы с этим уже сталкивались: НАТО уже «не расширялось» без гарантий, и мы знаем, чем это закончилось. Есть вторая модель: мол, мы хоть сейчас готовы «порвать рубашку», но союзники мешают. При этом, когда американцам надо, они все решают без союзников. Если Америка захочет на мягких дипломатических лапках торпедировать эти переговоры, то американская сторона не хлопнет дверью, а будет винить союзников. Мол, они во всем виноваты», — считает Васильев.