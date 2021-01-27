Американист увидел признаки шизофрении в политике Байдена

Президента США Джо Байдена он обвинил в многословии, идеологизированности и пропаганде.

«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал профессор.

По его словам, заявления и первые шаги администрации Байдена «не складываются в единое целое». И пока невозможно сказать о «каком-то определенном направлении» политики Вашингтона.

По мнению Бурского, в результате потепления отношений между Германией и США контакты Вашингтона с Москвой также улучшатся.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация Байдена изучит санкции, введенные против строящегося газопровода «Северный поток — 2». Сам президент считает этот проект «плохой сделкой» для Европы.