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    27 января 2021, 04:44

    Американист увидел признаки шизофрении в политике Байдена

    Кирилл Фролов

    Возврат США к тесному союзу с Германией, результатом которого станет завершение «Северного потока — 2», а также обилие идеологии в американской внешней политике вызывают тревогу в Польше. Об этом Radio Szczecin заявил профессор-американист Гжегож Бурский.
    Американист увидел признаки шизофрении в политике Байдена

    Президента США Джо Байдена он обвинил в многословии, идеологизированности и пропаганде.

    «Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал профессор.

    По его словам, заявления и первые шаги администрации Байдена «не складываются в единое целое». И пока невозможно сказать о «каком-то определенном направлении» политики Вашингтона.

    По мнению Бурского, в результате потепления отношений между Германией и США контакты Вашингтона с Москвой также улучшатся.

    Ранее в Белом доме заявили, что администрация Байдена изучит санкции, введенные против строящегося газопровода «Северный поток — 2». Сам президент считает этот проект «плохой сделкой» для Европы.