Американист усомнился в заслугах Камалы Харрис в сборе пожертвований Джо Байдену

По данным информагентства, стремительный рост пожертвований связывают с тем, что Байден выдвинул как кандидата в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.

«26 миллионов — это ничто для избирательной кампании. Как говорят в Америке, если у тебя нет миллиарда, то нечего начинать избирательную кампанию президента», — заметил специалист.

Он отметил, что у сенатора Харрис есть связи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как они из одного штата. По его словам, у нее есть определенная поддержка.

«Но говорить о большой популярности я бы не стал», — добавил американист.