Американист усомнился в заслугах Камалы Харрис в сборе пожертвований Джо Байдену
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден за минувшие сутки собрал 26 миллионов долларов пожертвований на введение избирательной кампании.
По данным информагентства, стремительный рост пожертвований связывают с тем, что Байден выдвинул как кандидата в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис.
«26 миллионов — это ничто для избирательной кампании. Как говорят в Америке, если у тебя нет миллиарда, то нечего начинать избирательную кампанию президента», — заметил специалист.
Он отметил, что у сенатора Харрис есть связи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как они из одного штата. По его словам, у нее есть определенная поддержка.
«Но говорить о большой популярности я бы не стал», — добавил американист.