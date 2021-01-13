Американист: Трампа вряд ли отстранят от власти раньше времени
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин назвал маловероятным отстранение Дональда Трампа от должности президента раньше официального окончания срока. Об этом сообщил RT.
Он уточнил, что для этого либо должны провести импичмент, либо такое решение может принять вице-президент и кабинет министров. В первом случае нет времени для проведения процедуры. Во втором — вице-президент СЩА Майк Пенс дал понять, что не собирается поступать подобным образом.
«Оба сценария получаются нереализуемыми сейчас», — заключил Ярыгин.