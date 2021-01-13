Американист: Трампа вряд ли отстранят от власти раньше времени

Он уточнил, что для этого либо должны провести импичмент, либо такое решение может принять вице-президент и кабинет министров. В первом случае нет времени для проведения процедуры. Во втором — вице-президент СЩА Майк Пенс дал понять, что не собирается поступать подобным образом.

«Оба сценария получаются нереализуемыми сейчас», — заключил Ярыгин.