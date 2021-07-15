Американист: Трамп не планирует переворот в США

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский выразил мнение, что бывший президент Штатов Дональд Трамп не планирует устраивать в стране переворот. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, Трамп планирует организовать только какие-то легальные мероприятия, например, настоять на пересчетах голосов. Эти намерения политик и не скрывает.

«Вряд ли Трамп, а также поддерживающие его люди и структуры будут готовить госпереворот», — подчеркнул Лозанский.