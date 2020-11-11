Американист: Трамп может победить после пересчета голосов
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филипенко выразила мнение, что после пересчета голосов в Америке, у Дональда Трампа есть все шансы победить. Об этом сообщило РИА ФАН.
Она уточнила, что во многих штатах есть правило об автоматическом пересчете голосов в случае очень маленького разрыва между оппонентами. По мнению Филипенко, в результате это может привести к тому, что Трамп снова станет президентом Америки.
«Все республиканцы на стороне Трампа. Митч МакКоннелл, лидер нынешнего большинства в Сенате, тоже на его стороне. Все республиканцы в Сенате также выступают за то, чтобы продолжали считать голоса или их пересчитывать», — рассказала она.