Американист: судьба выборов решается не в суде

Специалист заметил, что судьба выборов решается в суде. По его мнению, победу в президентской гонке одержит Джо Байден. По словам Брутера, для того, чтобы выиграл Трамп, за последние несколько дней должно произойти много всего.

«Вероятность того, что решение о выборах каким-то образом поступит в суд, на мой взгляд, крайне маловероятна. Если поступит, то это дает Трампу преимущество», — предположил собеседник издания.