Американист: США рискуют превратиться в страну третьего мира

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал сайту Pravda.Ru, что Соединенные Штаты рискуют превратиться в страну третьего мира, поскольку активно движутся в сторону от своего былого величия.

«Пока складывается впечатление, что цветное население Америки не обладает такими имперскими амбициями, как белая раса. А второе — это внутренняя политика, которая направлена, в большей степени, на социальное переустройство общества», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, это общество, ориентированное на социальную справедливость. Он заметил, что оно не принимает подобные полюса богатства и бедности, и ставит во главу угла не производственные отношения, а перераспределительные.

«Тогда как белое население полагалось на теорию социального дарвинизма», — добавил Васильев.

По его мнению, в значительной степени все эти моменты проступают в политике США, и она постепенно теряет свою исключительность и может оказаться в ряду стран третьего мира.