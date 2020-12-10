Американист: США грозит раскол из-за попытки южных штатов оспорить победу Байдена
Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров выразил мнение, что после выборов Америка может расколоться на две части. Большинство республиканцев оспаривают победу Джо Байдена. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, демократы согласны с победой Байдена, а большинство республиканцев — нет. Это обостряет партийную борьбу.
«На уровне простых американцев каких-то явных столкновений пока нет. Но ситуация может измениться», — считает Петров.