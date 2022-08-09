Американист Рогулев заявил, что Трамп подвергся политическому преследованию перед выборами

Обыски прошли в доме экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, он чем заявил он сам. В разговоре с «Политикой сегодня» американист, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что расследование в отношении Трампа носит политизированный характер и именно поэтому обыски прошли накануне выборов в конгресс.

«Против Трампа ведется несколько расследований, часть из них открывается, часть закрывается. То есть его не оставляют в покое. Наиболее громкое расследование связано с событиями 6 января, когда произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа. Кроме того, есть и формальные обвинения по поводу того, что он забирал какие-то документы [из Белого дома]. Это не является нарушением», — сказал Рогулев.

Он пояснил, что любой американский высокопоставленный чиновник, завершающий свою работу, имеет право забрать все относящиеся к его деятельности бумаги с собой. Исключение составляют лишь секретные документы, которые должны храниться в государственном архиве.

«Тут вот и якобы подозрение, что Трамп забирал секретные документы с собой. То, что это имеет политическую подоплеку, совершенно очевидно. <…> Но поляризация в обществе достигла такой степени, что всем этим официальным заявлениям и предлогам сторонники Трампа мало верят. Рассчитывать на то, что из-за расследований он потеряет их поддержку, наивно со стороны демократов», — считает американист.