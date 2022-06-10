Американист Рогулев усомнился в успехе антиоружейного закона в США

Закон о повышении минимального возраста для покупки оружия в США, инициированный Джо Байденом, могут не принять во многих штатах. Об этом «Политике сегодня» сказал глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Демократы поддержали законопроект, за него проголосовал конгресс, однако против повышения возраста для приобретения оружия выступают республиканцы и главы «красных» консервативных штатов.

«Это не первая попытка взять под контроль оружие и не первый президент, который пытается это изменить. Ситуация крайней серьезная, но она наталкивается на многочисленные препятствия, в том числе авторитет, а точнее — отсутствие авторитета президента. При более благоприятном стечении обстоятельств можно было бы принять такой законопроект, но его еще нужно реализовать так, чтобы его приняли к исполнению во всех штатах. С этим будут большие сложности», — сказал Рогулев.