Американист Рогулев: Техас не сможет выйти из состава США

Сторонники Республиканской партии в Техасе призвали к проведению в следующем году референдума по вопросу выхода штата из состава США в 2023 году. Однако в реальности это пустые разговоры, которые не приведут ни к каким результатом, заверил в разговоре с ИА НСН директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Конституция США не предполагает никаких референдумов и выхода штатов из состава государства, отметил Рогулев. А когда некоторые штаты хотели это сделать, это привело к гражданской войне. Несмотря на то, что настроения, связанные с самостоятельностью, в Техасе велики, отделения штата не произойдет.

«Эти противоборства возникают по поводу выборов президента. Федеральный центр сейчас пытается ковидную практику досрочного голосования и голосования по почте принять в федеральное законодательство. А федеральное право имеет преимущество по сравнению с правами штатов. Изначально все правила голосования формировались самими штатами. На этой почве и возникает противоречие. <…> Из-за этого возникают разговоры о том, что лучше отделиться, чем плясать под дудку федерального центра», — добавил американист.