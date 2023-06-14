Мир 14 июня 2023, 16:25 Американист Рогулев рассказал, как дело против Трампа повлияет на избирательную кампанию Американист Рогулев предрек длительный судебный процесс Трампу

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Дональд Трамп столкнется с длительным судебным процессом. Такой прогноз дал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, инициатором длинных разбирательств выступает президент США Джо Байден. Рогулев подчеркнул, что таким образом глава страны хочет испортить избирательную кампанию Трампа.

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Несмотря на это, бывший президент США заявил, что готов продолжать избирательную кампанию даже из тюрьмы.

«Все эти скандалы только повышают шансы Трампа», — рассказал Рогулев.