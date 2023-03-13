Мир 13 марта 2023, 18:08 Американист Рогулев прокомментировал слова Трампа о новой Великой депрессии в США из-за Байдена

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Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующего главу США Джо Байдена в том, что страна стоит на пороге новой Великой депрессии. В этих словах есть доля правды, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев в беседе с «Известиями».

Обвинение в адрес Байдена Трамп высказал в ходе своего выступления по случаю банкротства банка Silicon Valley Bank.

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По словам Рогулева, Трамп всегда отличался излишним привлечением внимания к своей персоне и высказыванием сугубо политических мнений, однако в его словах есть доля правды.

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