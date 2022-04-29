Американист Рогулев оценил заявление США о военной помощи Украине на 250 миллионов долларов

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил сообщение властей США о предоставлении военной помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов. Об этом написал RT.

Как заметил эксперт, Белый дом уже планирует увеличить сумму финансирования Украины.

«Байден уже запросил у конгресса 33 миллиарда долларов на перспективное финансирование. Из них 20 миллиардов долларов — это военная помощь и 13 миллиардов долларов — это экономическая и гражданская помощь», — отметил американист.

Рогулев подчеркнул, что в случае принятия конгрессом законопроекта о ленд-лизе, Украина получит военную помощь в ускоренном режиме.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила об отправке на Украину помощи на 250 миллионов долларов.