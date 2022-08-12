Американист Рогулев объяснил, готов ли Байден ко второму президентскому сроку

Американист, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев прокомментировал информацию издания Bloomberg, которое сообщило, что президент США Джо Байден готовится объявить о выдвижении на второй президентский срок. Об этом написала «Политика сегодня».

По словам эксперта, Баден может говорить о втором сроке, однако это не означает его выдвижения.

«Байден будет продолжать говорить, но это еще не значит, что он будет выставлять свою кандидатуру в 2024 году», — сказал Рогулев.

Американист считает, что Байдену не остается выхода, как говорить о продолжении политической карьеры.

«Зная, что он уходит, кто будет вести с ним переговоры? Ни по внешней политике, ни по внутренней. Если он за два с лишним года скажет, что он не будет выдвигаться, с ним никто дело иметь не будет», — резюмировал эксперт.