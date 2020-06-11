    11 июня 2020, 17:52

    Американист рассказал, против кого направлены главные санкции США

    Анастасия Кременчугская

    Малек Дудаков, американист, политолог, рассказал, что заявление конгрессменов-консерваторов из США о введении «самых жестких санкций, которые когда-либо принимались» направлены главным образом против Китая. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Американист отметил, что для США Китай — главная угроза. Ситуация с Россией и Ираном стала второстепенной для Соединенных Штатов в данный момент.

    «Очевидно, что самым главным оппонентом США является Китай. И, безусловно, нужно рассматривать этот законопроект, как ориентированный против Китая. Россия и Иран уже давно находятся под санкциями и не являются приоритетом внешней политики для администрации Белого дома», — пояснил Дудаков.

    Он также отметил, что таким поступком Трамп хочет набрать очков перед предстоящими выборами.