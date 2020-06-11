Американист рассказал, против кого направлены главные санкции США

Американист отметил, что для США Китай — главная угроза. Ситуация с Россией и Ираном стала второстепенной для Соединенных Штатов в данный момент.

«Очевидно, что самым главным оппонентом США является Китай. И, безусловно, нужно рассматривать этот законопроект, как ориентированный против Китая. Россия и Иран уже давно находятся под санкциями и не являются приоритетом внешней политики для администрации Белого дома», — пояснил Дудаков.

Он также отметил, что таким поступком Трамп хочет набрать очков перед предстоящими выборами.