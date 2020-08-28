Американист рассказал, чем могут закончиться выборы в США

Он отметил, что после распада Советского Союза Америка сильно изменилась — «стала страной идиотов». Так он прокомментировал то, что на пост президента страны баллотируются очень взрослые политики.

«Я надеюсь, что истеблишмент осознает, что появление этих геронтофилов свидетельствует о том, что в США среди 40–50-летних политиков нет тех, кто мог бы войти в высшие эшелоны власти. Не только два престарелых кандидата, но и Конгресс демонстрирует это. Когда они встают в показной позе на колени по поводу смерти Флойда, они встать потом не могут. Современная Америка — это Америка, которая преклонила свои колени перед несуществующими идолами и не может встать», — пояснил Ордуханян.

Он также подчеркнул, что и либералы, и консерваторы преследуют свои цены. Специалист напомнил, что и Джо Байден, и Дональд Трамп не признают результаты выборов.

«Если они не признают выборы, то дальше будет полномасштабная гражданская война», — объяснил специалист.