Американист прокомментировал планы США закупить военную авиатехнику для Украины

Американист Сергей Судаков прокомментировал информацию о том, что Министерство обороны США собирается закупить авиационную технику для ВВС Украины. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что правительство США делают это, чтобы война на Украине была бы более мобильной. Эксперт добавил, что они рассчитали, чем именно не хватает ВВС страны. Также он добавил, что поставка техники будет для Украины не бесплатной.

«США всегда что-то кому-то передают и прекрасно понимают, что они за это получают», — пояснил он.