Американист предсказал «женские» президентские выборы в США. Кто баллотируется следующим?

Президентом США может стать женщина — кандидат в вице-президенты США от Демократической партии на выборах, американский юрист и политик Камала Харрис. В этом не сомневается журналист, американист Михаил Таратута. В беседе с «360» он также поразмышлял над будущим американского лидера Дональда Трампа и рассказал, какое президентство ждет Джозефа Байдена.

Харрис вскоре может стать президентом, если на выборах победит Байден.

«Я полагаю, что этот скандал с Хантером Байденом по поводу отмывания денег будет Байдена преследовать. Возможно, во имя сохранения лица партии ему предложат уйти, такое совсем не исключено. Равно как и не исключено, что по здоровью он может уйти», — допустил Таратута.

По его мнению, Харрис очень левая, всегда была сосредоточена на внутренних делах. Несмотря на это она не будет симпатизировать России ни при каких условиях.

Таратута также рассказал, какая судьба ожидает Трампа в случае проигрыша. С американским лидером еще пока рано прощаться, он по-прежнему сохраняет очень сильное влияние. И политик будет оказывать очень сильное влияние на выборы следующего президента в 2024 году, допустил американист. Таратута полагает, что Трамп будет баллотироваться, тем более он сам об этом говорил.

Президент может предложить на главный пост страны и свою дочь Иванку Трамп, которая умная, энергичная и не уступает отцу в достижении целей. Помимо этого, глава государства продолжит митинги и будет собирать своих сторонников в случае проигрыша.

«Он совсем не вышел из игры», — отметил Таратута.

А на долю Байдена выпадет тяжелое президентство. Он заявил о желании объединить страну, стать президентом всех американцев.

«Откровенно говоря, я совершенно не представляю, как у него это может получиться при той ситуации, которая существует», — сказал журналист.

Будущее США мне представляется очень туманным. Одна страна, но в ней два мира существует, и эти два мира не совмещаются Михаил Таратута журналист, американист



По его словам, каждый мир смотрит свое телевидение, читает свои газеты, ходит на интернет-ресурсы — тоже только свои, не слышит другую сторону. Партии не в состоянии договориться ни по одному вопросу, они слишком далеко разбежались от центра, заключил американист.