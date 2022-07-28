Американист предрек неудачу новой политической партии в США

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы бывших американских демократов и республиканцев создать новую партию, которая будет называться вперед.

«Я это понимаю как продолжающийся кризис двух основных партий, и это находит свое отражение в том, что пытаются создать и еще одну партию», — обратил внимание специалист.

По его словам, создание подобной партии является непростым делом, а надежда, что она будет иметь успех, крайне призрачна. Сейчас Штаты переживают период глубокого общественного раскола, и такая инициатива — протест представителей республиканцев и демократов против него.

«Действуют и более старые малые партии в США — Либертарианская, партия зеленых. Но они не набирают существенной поддержки», — добавил американист.