Американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Взгляду», кто такой Амос Хохштейн, которого президент США Джо Байден назначил спецпосланником по газопроводу «Северный поток — 2», и к чему приведет его деятельность. По мнению эксперта, Хохштейн не будет напрямую препятствовать запуску проекта.

Хохштейн — известный противник газопровода и давно говорил о том, какой вред он нанесет.

«Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю „Северный поток — 2“», — рассказал Дробницкий.

Хорошо разбираясь в политической повестке европейских стран, а также имея связи в сфере нефтегазового бизнеса, Хохштейн при желании мог бы создать серьезные проблемы для России. Однако Байден назначил его спецпосланником не для этого.

«А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», — сказал Дробницкий.

В соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2» говорится, что ФРГ обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине. Хохштейн будет заниматься в том числе и координацией информационного потока с Украины, уверен эксперт.