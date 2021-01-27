Американист посчитал Байдена более адекватным, чем Трамп

По его словам, Америка продемонстрировала благоразумие, чего не было при бывшем президенте Дональде Трампе. Евстафьев считает, что новый руководитель страны Джо Байден более адекватный, чем его предшественник.

«Новая администрация антироссийская, там русофоб на русофобе, это понятно. Но у этой администрации больше здравого смысла, чем у всего внешнеполитического блока замечательного Дональда», — уверен он.