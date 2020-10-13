Американист оценил слухи о влиянии препаратов от коронавируса на психику Трампа

Специалист заметил, что неизвестно, какими препаратами лечат Трампа, поэтому четкой картины нет.

«Сам по себе вариант, когда Трампа лечат чем-то, чем других не лечат, вызывает серьезные сомнения, потому что так не полагается», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, к медицинской системе США возникают вопросы, если один человек выходит за рамки протоколов и процедур, принятых в Штатах.