Американист оценил слухи о влиянии препаратов от коронавируса на психику Трампа
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обсудил с «Политикой сегодня» сообщение New York Times о том, что психика американского лидера Дональда Трампа могла пострадать от лекарств против коронавируса.
Специалист заметил, что неизвестно, какими препаратами лечат Трампа, поэтому четкой картины нет.
«Сам по себе вариант, когда Трампа лечат чем-то, чем других не лечат, вызывает серьезные сомнения, потому что так не полагается», — обратил внимание собеседник издания.
По его словам, к медицинской системе США возникают вопросы, если один человек выходит за рамки протоколов и процедур, принятых в Штатах.