Американист оценил шансы Трампа на выборах

По его словам, Трамп сменил главу предвыборной кампании, потому что осознает, что вполне могут победить демократы.

«Лучшее, на что администрация Трампа может пойти, это действительно обратиться в суд. Ведь во все времена судебная волокита неплохо оттягивала время», — заключил Кошкин, уточнив, что политик боится проигрыша.