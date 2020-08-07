Американист оценил шансы Трампа на выборах
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что рейтинги президента США Дональда Трампа очень низкие, поэтому выиграть выборы у него не так много шансов. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, Трамп сменил главу предвыборной кампании, потому что осознает, что вполне могут победить демократы.
«Лучшее, на что администрация Трампа может пойти, это действительно обратиться в суд. Ведь во все времена судебная волокита неплохо оттягивала время», — заключил Кошкин, уточнив, что политик боится проигрыша.