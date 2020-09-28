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    28 сентября 2020, 14:44

    Американист оценил атаку прессы на Трампа из-за неоплаченных налогов

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, в беседе с сайтом «Политика сегодня» прокомментировал атаку прессы на президента США Дональда Трампа.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лидер страны не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Трамп заявил, что опубликованная статья с данной информацией является «абсолютно фейковой».

    Американист полагает, что данный инцидент не слишком сильно отразится на репутации президента США и не отвернет от него тех, кто его поддерживает. Он отметил, что рейтинг не меняется от подобных ситуаций, так как зачастую избиратели выбирают кандидата, исходя не из-за любви, а из-за того, что другого они не любят больше.

    «На падение рейтинга Трампа, как и Байдена, может сыграть только ощущение, что один хуже другого. Это больше связано с образом будущего, нежели с конкретным компроматом. Думаю, в команде Трампа этого просто не понимают», — пояснил Брутер.

    Он также подчеркнул, что большинство избирателей Трампа восхитятся тем, что ему удается уворачиваться и выходить из таких ситуаций, как, например, неуплата налогов.

    Новости SMI.FM