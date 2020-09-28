Американист оценил атаку прессы на Трампа из-за неоплаченных налогов

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лидер страны не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Трамп заявил, что опубликованная статья с данной информацией является «абсолютно фейковой».

Американист полагает, что данный инцидент не слишком сильно отразится на репутации президента США и не отвернет от него тех, кто его поддерживает. Он отметил, что рейтинг не меняется от подобных ситуаций, так как зачастую избиратели выбирают кандидата, исходя не из-за любви, а из-за того, что другого они не любят больше.

«На падение рейтинга Трампа, как и Байдена, может сыграть только ощущение, что один хуже другого. Это больше связано с образом будущего, нежели с конкретным компроматом. Думаю, в команде Трампа этого просто не понимают», — пояснил Брутер.

Он также подчеркнул, что большинство избирателей Трампа восхитятся тем, что ему удается уворачиваться и выходить из таких ситуаций, как, например, неуплата налогов.