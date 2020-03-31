Американист: отношения России и США могут улучшиться из-за пандемии коронавируса

«Я не знаю, то ли Трамп попросил изначально, то ли Россия предложила сама, но не думаю, что это имеет большое значение. В таких случаях самолет не может направиться без соответствующего предложения. Значит оба президента решили, что это, во-первых, поможет Америке, во-вторых, может быть внесет какой-то положительный элемент в отношения между двумя странами. Я это приветствую», — пояснил Лозанский.

Эксперт убежден, что простые жители Штатов должны оценить помощь России. Тем не менее, противники не изменят своего мнения.

«Если посмотреть на американскую прессу, то там полно статей по-прежнему в антироссийском духе. Но обычными американцами это наверняка будет воспринято положительно. И в целом это правильное решение. Не думаю, что речь идет о каком-то шаге для снижения санкций. Страны, у которых есть какие-то дополнительные запасы, в данном случае речь идет о Китае и России, должны помогать другим странам», — уточнил американист.

По мнению Лозанского, борьба с коронавирусом поможет наладить международные отношения.

«Ведь по мнению многих, сейчас мы движемся к Третьей мировой войне. Должно было что-то такое произойти, что могло бы повлиять на умы политиков. Сначала мы думали, что это будет борьба с международным терроризмом. В борьбе с терроризмом так не получилось, может быть эпидемия коронавируса заставит. Перед лицом общего врага усилия стран должны объединяться, переходить от конфронтации к сотрудничеству. А политики США должны перестать жить идеей „супердержавы“. Мы видим, что перед лицом опасности, все эти разговоры теряют всякий смысл», — заключил Лозанский.

Ранее Россия на самолетах доставит медицинские принадлежности в США.