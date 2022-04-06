Американист Ордуханян: США усилят антироссийскую риторику, чтобы скрыть внутренний кризис

Власти США настраивают население против России, чтобы отвлечь от внутреннего кризиса, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Так в разговоре с «ПолитЭкспертом» он прокомментировал заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о вероятности масштабного конфликта между великими державами.

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — заявил Милли.

По словам Ордуханяна, в США назревает большой внутренний кризис — растет безработица и обостряется противостояние между политическими партиями демократов и республиканцев. Чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем, власти настраивают их против России.

«Интенсификация этой риторики говорит о том, что она рассчитана на внутреннего потребителя: мол, смотрите, американцы, какой у нас враг, у нас, может, будет конфликт, поэтому нет возможности разбираться с собственными проблемами», — считает политолог.